Британский самолет-разведчик вновь приблизился к границам России

Севастополь, 11 июля. Самолет радиоэлектронной разведки британской авиации Bombardier Global Express Sentinel R.1. с бортовым номером ZJ692 во второй раз в течение двух суток пролетел вдоль черноморского побережья России. Об этом сообщается на портале Plane Radar, который мониторит полеты.

По данным ресурса, британский самолет-разведчик завершил маневры в 07.10 по московскому времени и вернулся на базу.

Напомним, 9 июля еще один британский самолет-разведчик зафиксировали в районе Новороссийска.

В последнее время иностранные беспилотные летательные аппараты и самолеты все чаще появляются у границ Российской Федерации. Их замечают над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирийской Арабской Республике.

Пентагон отказывается прекращать разведывательные миссии у российских границ, несмотря на призывы оборонного ведомства России.