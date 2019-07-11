Эксперт оценил вероятность катастрофического сценария на Ближнем Востоке из-за США

Возможность военного столкновения между силами США и Ирана сегодня крайне высока. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Страсти в Персидском заливе

Глава министерства иностранных дел Ирана Джавад Зариф отрицает попытку иранских кораблей задержать британское судно British Heritage в Персидском заливе.

«То, что они сами утверждают, то, о чем они сами говорят, направлено на эскалацию напряженности. Эти заявления ничего не стоят», — заявил Зариф.

Ранее телеканал CNN, ссылаясь на источник в министерстве обороны США, сообщил, что пять малых кораблей, предположительно, принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод. Сообщалось, что британский танкер покидал Персидский залив и должен был пересечь Ормузский пролив, когда к нему приблизились иранские суда.

Начало экономической войны

Как отметил Сергей Простаков, задержание британцами в Гибралтаре иранского танкера, следовавшего в Сирию, стало фактически началом необъявленной экономической войны против Тегерана и Дамаска. Американские войска и контролируемые Вашингтоном курдские формирования заняли в Сирии важнейшие нефтяные месторождения, поэтому для данной страны, на которую наложены санкции США, вопрос снабжения топливом стоит крайне остро и является уже гуманитарным, а не экономическим.

«Американские войска сейчас задействованы во многих регионах мира, и поэтому риски полномасштабной войны с достаточно неплохо вооруженными и крайне мотивированными иранскими силами для США очень высоки. К тому же проиранские формирования действуют в Сирии, Ираке, Ливане, Йемене. Поэтому удар по Ирану может спровоцировать войну на всей территории Ближнего Востока. По этой причине Вашингтон пока предпочитает экономические методы давления, а не военное решение вопроса», — пояснил Сергей Простаков.

По мнению эксперта, примечательно, что в данной ситуации США действуют «чужими руками», в данном случае — британскими. И именно американская политика привела к инциденту с иранскими катерами и британскими танкером и фрегатом. Американцы просто подставили под возможный иранский удар страну, считающуюся их ближайшим союзником. При этом никакой особой причины для противостояния с Тегераном у Лондона просто не имеется. Поэтому ситуация спровоцирована исключительно Вашингтоном.

«Иран продемонстрировал серьезность своих намерений, что уже сейчас может ударить по нефтяному рынку. Американцы своими агрессивными действиями стимулировали желание защититься от них оружием массового поражения, к созданию которого вплотную подошел Иран, а идея об этом есть еще у нескольких государств. Если прекратятся провокации США и их союзников, то никакой войны на Ближнем Востоке не будет. В противном случае всем ответственным странам придется приложить немало усилий для предотвращения катастрофических сценариев», — заключил Сергей Простаков.

В Вашингтоне готовы ввести ограничительные меры против европейского механизма финансовых расчетов с Ираном. Механизм финансовых расчетов (INSTEX) призван помочь компаниям Европейского союза вести бизнес с Ираном, не опасаясь новых санкций, введенных Вашингтоном после выхода из ядерной сделки с Тегераном.