СКР возбудил четыре дела по фактам обстрелов ВСУ журналистов и гражданских в ДНР

Москва, 11 июля. Следственный комитет Российской Федерации возбудил четыре уголовных дела по фактам обстрелов украинскими военными съемочной группы телеканала «Звезда» и жителей Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается в четверг на сайте ведомства.

Согласно данным следствия, в период с 28 июня по 6 июля текущего года военнослужащие армии Украины «произвели прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения гражданских лиц и объектов гражданской инфраструктуры в районе городов Донецк и Горловка в ДНР».

В результате преступных действий ВСУ различные травмы и ранения получили четыре не участвующих в гражданской войне человека.

Напомним, съемочная группа российского канала «Звезда» 7 июля попала под минометный обстрел киевских военных, атаковавших населенный пункт Коминтерново.

Согласно сообщению журналистов, сотрудники телеканала работали на площади возле сельского дворца культуры, когда ВСУ внезапно нанесли удар по району. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.

В четверг утром стало известно, что жительница Горловки погибла в результате обстрела со стороны украинских солдат. Пенсионерка 1949 года рождения получила смертельное ранение в результате атаки ВСУ.

Гражданская война на Украине началась весной 2014 года после государственного переворота в стране. Луганская и Донецкая Народные Республики объявили об отделении и независимости, в ответ Киев заявил о старте военной кампании против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются решить также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но украинские власти регулярно нарушают взятые на себя обязательства.