Источник сообщил о возможном переносе пуска «Протона» с телескопом «Спектр-РГ»

Москва, 11 июля. Пуск ракеты «Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ» могут перенести с 12 июля на резервную дату — 13 июля. Об этом сообщил источник на космодроме «Байконур».

По его словам, сейчас идет оформление необходимых документов.

«Пуск «Протона-М» планируется перенести на субботу, сейчас ведется оформление документов к утверждению госкомиссией», — сообщил источник РИА Новости.

Другой собеседник агентства отметил, что перенос старта ракеты не связан с самим «Протоном» или космической обсерваторией. По его словам, речь идет о работе одного из наземных измерительных пунктов, который должен отслеживать полет ракеты-носителя.

По информации издания, в случае переноса даты запуска «Протона-М», старт ракеты состоится в резервный день в 15.31 по московскому времени.

В свою очередь в Роскосмосе в комментарии агентству сообщили, что пока о переносе старта речи не идет. В госкорпорации отметили, что сейчас идут дополнительные испытания систем.

«Проводятся дополнительные испытательные работы с целью проверки систем и агрегатов. О переносе как таковом мы не говорим», — сообщили в Роскосмосе.

Изначально старт «Протона-М» с телескопом «Спектр-РГ» должен был состояться 21 июня, однако его перенесли на 12 июля. Причиной такого решения стало отклонение в реализации циклограммы задействования одного из разовых химических источников тока, которое было выявлено на завершающем этапе подготовки. 2 июля сообщалось, что неполадка была устранена.