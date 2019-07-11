В Риге почтили память первых русских десантников, изумивших героизмом Карла XII

На острове Луцау (Луцавсала — лат.; Луцаусгольм — нем.), что на Даугаве, делящей латвийскую столицу пополам, представители русских общин Риги и Латвии, посольства России почтили память четырехсот первых русских десантников, стоявших 10 июля 1701 года здесь насмерть против превосходящих сил шведского короля Карла XII.

Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Риги подробности исторического события — беспримерного подвига Петровских гренадеров в Северной войне, о котором узнали спустя почти 200 лет.

Правда, потом о героях вновь забыли более чем на 100 лет, чтобы вспомнить уже на рубеже тысячелетий, в 2000 году. Именно тогда группа рижских бизнесменов и посольство России (благодаря тогдашнему послу Александру Удальцову, который с 2013 года исполняет обязанности посла в Литве), к счастью, спохватились, что на Луцавсале уцелел памятник, да с какой историей! И привели его в порядок.

В 2001 году, на 300-летие памятной битвы, состоялось второе рождение воинского монумента. С тех пор здесь ежегодно 10 июля проводятся памятные церемонии.

Вот и в этом году к подножию находящегося на искусственном холме шестиметрового памятника из финского гранита, сооруженного в форме православной часовни, несли цветы и венки. А впервые монумент, созданный по проекту Бориса Эпингера, был открыт 10 июля 1891 года…

Собственно, в 1887 году лифляндский губернатор генерал-лейтенант Михаил Алексеевич Зиновьев (герой Туркестанских походов) заинтересовался курганом на Луцавсале. Здесь, среди развалин ветряной мельницы, отыскалась табличка, на которой по-немецки говорилось: «В память о 400 русских, павших здесь 10 июля 1701 года».

Генерал приказал разыскать все сведения о событии. И через 4 года монумент, воздвигнутый на народные пожертвования, был водружен и освящен.

Свое название остров, который находится южнее центра Риги, получил по имени владельца имения Клауса Луцава. Длина острова — 2 км, ширина — 800 метров.

Почти два века о подвиге русских солдат на этой земле ничего не ведали. В советское время историческое место также находилось в забвении. В исторических материалах той поры сражению под Ригой уделялась едва ли не пара абзацев. Да и говорилось лишь о поражении саксонского фельдмаршала — графа Адама Генриха фон Штейнау, предводителя союзников России в Северной войне.

О русских псковских гренадерах, десантировавшихся на остров и оборонявших переправу через Даугаву от шведов, только кратко упоминалось в энциклопедии «Рига», изданной в перестройку. Зато сохранились достаточно четкие свидетельства иностранных историков и писателей.

Как же оказались русские в саксонской армии? Дело в том, что на подмогу саксонцам, безуспешно осаждавшим Ригу полтора года, пришли из Пскова полки князя Аникиты Репнина. Основные силы корпуса Репнина остались под Кокенгаузеном (Кокнесе, это примерно в 100 км от Риги), где также шли бои со шведами, а к Риге были направлены 4 тысячи стрельцов и гренадеров.

Перед началом сражения со шведскими войсками, которые собирались переправиться через Даугаву на левый берег, чтобы дать бой саксонцам, отряду русских гренадеров приказали десантироваться на Луцавсалу, чтобы противник не смог переправиться еще и там, и обойти войска союзников.

Незадолго до этого события шведский король Карл XII прибыл в Ригу. Окрыленные шведские войска, значительно уступавшие в численности противнику, на собранных лодках и сооруженных «плавучих крепостях» (наподобие плотов с пушками, прикрытыми броней) в 4 утра 9 июля переправились южнее того места, где их ожидали.

Перед собой шведы направили баржи со специально смоченной горючим веществом соломой, которую подожгли. Дымовая завеса — а ветер дул прямо на саксонцев — помогла практически без потерь переправиться на левый берег. Не укрепившиеся как следует союзники к такому обороту событий оказались не готовы. В 7 утра они начали отступление, позабыв о русских гренадерах…

Небольшое пояснение. Гренадами назывались ручные гранаты (полые чугунные шары, заправленные порохом, к которому вел фитиль). Отсюда и название отборных солдатских частей, которые участвовали в наступательных и осадных операциях, имея при себе еще ружья. Но далеко гренаду не кинешь, а ружье против артиллерии — пшик. Хорошо еще, что русские гренадеры заняли бывшие шведские укрепления. Приказа отступать не было…

А шведы решили уничтожить этих упрямых русских, которые ни о какой капитуляции даже не помышляли. В полтора раза превосходящие по численности силы шведов под командованием полковника Гельмерсена в ночь на 10 июля переправились на Луцавсалу и в течение многих часов пытались уничтожить псковских десантников.

Пальба стояла такая долгая и страшная, что на место сражения с отрядом кавалерии прибыл и лично Карл ХII. Как свидетельствуют иностранные историки, тела убитых русских и шведов образовали груду. Все пространство вокруг было усеяно ранеными и погибшими. Погиб и полковник Гельмерсен…

Разъяренные шведы собирались прикончить остававшихся в живых 20 русских гренадеров, большинство из которых были ранены и израсходовали практически весь боезапас. Шведы, изрядно потрепанные, окружили русских плотным кольцом, когда сюда прибыла шведская королевская кавалерия. Карл ХII велел прекратить стрельбу. Он сперва пленил было горстку гренадеров, но, изумившись их мужеству, затем приказал отпустить — в пример и назидание всем живым…

В интервью ФАН сопредседатель «Русского союза Латвии» Мирослав Митрофанов, недавно сложивший с себя полномочия евродепутата, рассказал, что эта история не только про забвение и про подвиг. Это история про создание в годы правления Петра I практически с нуля русской армии, которая могла противостоять другим европейским армиям.

«Это история не только про геройство и стойкость, но и про предательство, когда центральное командование и союзники бросили русских воинов здесь одних сражаться и умирать, — отметил политик. — Возложение цветов и венков стало с 2001 года традицией для тех, кто приходит сюда, чтобы доказать себе и мировому сообществу: никто не забыт и ничто не забыто, память о подвиге преодолевает века, забвение и предательство».

В 2001 году, 10 июля, когда у памятника состоялось первое торжественное возложение цветов, потомственный дипломат, возглавлявший тогда посольство России в Латвии, Александр Удальцов сказал мне следующее.