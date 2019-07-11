В Госдуме предложили действенный ответ на поощрение Зеленским провокаций ВСУ в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от украинских военных усилить активность в Донбассе. Соответствующее поручение Зеленский дал начальнику украинского генштаба Руслану Хомчаку, сообщается на сайте пресс-службы президента Украины.

Глава Украины потребовал от вооруженных сил «жестко реагировать на любые попытки вооруженных провокаций», при этом продолжая заверять, что Киев готов решать конфликт в Донбассе дипломатическим путем.

Искренность заявлений Зеленского о стремлении к миру опровергается последними событиями: ВСУ постоянно устраивают провокации, пытаясь переложить вину за них на Народную милицию Донецкой и Луганской Народных Республик. Так, украинское руководство силовой операцией в Донбассе заявило, что в районе подконтрольного Киеву поселка Гранитное силы ДНР якобы обстреляли автоколонну. Народная милиция ДНР эти обвинения опровергла.

Комментируя фактическое поощрение Владимиром Зеленским провокаций ВСУ в Донбассе, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин отметил, что Россия всецело заинтересована в установлении мира в этом регионе.

«Однако, судя по всему, Зеленский пошел по тому же неправильному пути, по которому шел [экс-президент Украины Петр] Порошенко, — отметил российский парламентарий в комментарии Федеральному агентству новостей. — На месте Зеленского любой здравомыслящий человек, который желает своему народу мира и добра, поступил бы совершенно иначе».

По мнению Шерина, единственный путь для установления мира в Донбассе — прямые переговоры между Киевом и Донецкой и Луганской Народными Республиками, однако украинские власти постоянными провокациями сами закрывают для себя любые возможности решить конфликт дипломатическим путем.

«Это говорит о том, что Зеленский является абсолютно управляемым человеком, который выполняет все, что ему указывают из Вашингтона», — считает Шерин.

У первого зампреда профильного комитета ГД есть свой рецепт, как реагировать на провокации ВСУ. По мнению Шерина, есть все основания полагать, что количество подобных провокаций будет только увеличиваться после фактического карт-бланша от Зеленского.

«Если дело так пойдет и дальше, считаю, что нам пора признать ДНР и ЛНР, заключить с ними договоры о мире, дружбе и сотрудничестве, а также договор о военно-техническом сотрудничестве. Нужно оказывать республикам Донбасса всяческую помощь и содействие, естественно, по официальному приглашению законного руководства ДНР и ЛНР. А в случае повторения провокаций со стороны киевских силовиков с нанесением новых артиллерийских ударов по позициям Народной милиции республик — необходимо переходить в наступление и расширять границы ДНР и ЛНР до границ Донецкой и Луганской областей. Если же провокации украинских силовиков будут повторяться вновь, нужно продвигаться до Киева и, соответственно, поддерживать все здоровые силы на Украине», — предложил Александр Шерин.

Напомним, в ходе предвыборной кампании Владимир Зеленский обещал быстро закончить войну в Донбассе, однако, став президентом, перешел к жесткой риторике своего предшественника — Петра Порошенко. Вместо конкретных шагов по разрешению конфликта новый президент Украины выступает со странными заявлениями и предложениями, которые, по мнению украинских политиков, отдают клоунадой и прожектерством.