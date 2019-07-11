В Харькове восстановили снесенный националистами бюст маршала Жукова



Харьков, 11 июля. В Харькове восстановили бюст маршала Жукова. Фото памятника опубликовал на своей странице в Facebook мэр города Геннадий Кернес.

В начале июня бюст снесли местные националисты. 2 июня Кернес заверил, что памятник вернется на постамент в ближайшее время.

«Как и обещал — сегодня вернули на место», — написал он.

Как сообщала ранее НСН, радикалов, поваливших бюст во время митинга, пыталась разогнать полиция. Правоохранители даже применили слезоточивый газ. 4 июня в Харькове произошел другой инцидент: вандалы разбили мемориальную доску маршалу Жукову, установленную на фасаде школы №12. Злоумышленники разбили доску и сбросили ее на землю.

В начале мая радикалы разрушили бюст маршала на проспекте Петра Григоренко. Тогда памятник оперативно восстановили в течение суток.

Пресс-секретарь нового президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала разрушение памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове результатом непродуманной гуманитарной политики предыдущей власти, отмечает «Газета.ру».

Украинский политолог, бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин выразил аналогичное мнение, объяснив действия вандалов процессом декоммунизации, запущенным пятым президентом страны Петр Порошенко.

По его словам, киевские власти по-новому трактуют события 1939–1945 годов: «По ней Украина была жертвой войны двух империй — нацистской гитлеровской и сталинской коммунистической».

«Поскольку в стране есть националистические радикально-экстремистские группы, они начали этот процесс из теории переводить в практику», — объяснил Соскин.

При этом эксперт отметил, что такие акты вандализма находят поддержку со стороны властей. Порошенко, по его словам, это было очень выгодно, чтобы все время нагнетать обстановку, «собирать дивиденды с американцев, с европейской бюрократии, пугать их экстремистскими действиями». Соскин также с сожалением обратил внимание, что подобная проблема есть не только на Украине, но и в других странах: в Эстонии и Грузии.

24 июня в Минобороны РФ сообщили о разработке законопроекта, позволяющего привлечь к ответственности вандалов и дерусификаторов, покушающихся на русские памятники воинской славы по всему миру, напоминает «Царьград».