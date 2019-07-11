Рябков анонсировал участие техники РФ в военных маневрах в Венесуэле

Москва, 11 июля. Российская военная техника будет участвовать в тренировочных учениях в Венесуэле 24 июля. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя МИД РФ Сергей Рябков.

Российский дипломат напомнил, что вооружение и военная техника, которая находится в Венесуэле и которой располагает армия этой страны, — это техника российского производства. Он отметил, что не располагает данными, есть ли в Венесуэле техника из других стран.

«В значительной мере их армия оснащена нашим оружием, поэтому это тоже будет использоваться», — сказал заместитель главы дипломатического ведомства, отвечая на вопрос, будет ли использоваться российская техника на учениях 24 июля.

Ранее Рябков заявил, что Москва продолжит укреплять потенциал армии Венесуэлы, речь идет о работе с техникой. По словам дипломата, РФ будет в рамках имеющихся договоренностей вести мероприятия, позволяющие укреплять потенциал Вооруженных сил латиноамериканского государства.

Рябков особо подчеркивал, что спекуляции на тему присутствия в Венесуэле российских военных неоднократно опровергались. Он напоминал, что речь в данном контексте идет именно о работе с техникой, которая поставлялась в Боливарианскую Республику.

Напомним, в Венесуэле 22 января начались акции протеста оппозиции, выступающей против единственного легитимного президента Николаса Мадуро. Председатель парламента страны Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства, его тут же поддержали США, Канада, Израиль и ряд других государств.

Российская Федерация, а вместе с ней Китай, Куба, Мексика и другие страны заявили о поддержке законного лидера Венесуэлы Мадуро. В Москве назвали происходящее в Венесуэле квазипереворотом и заявили о недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела страны.