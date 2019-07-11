Появились подробности гибели россиян во время шторма в Греции

Москва, 11 июля. Двое россиян — мужчина и ребенок — погибли во время сильного шторма в регионе Халкидики на севере Греции. Как сообщил источник Федерального агентства новостей, российское консульство выясняет все обстоятельства трагедии.

По словам собеседника ФАН, погибшие были жителями Ростова-на-Дону. На мужчину и его маленького сына упало дерево.

«Семья из Ростова-на-Дону: мама, папа и трое детей. Пытались, видимо, спрятаться от непогоды под деревом, и двое погибли: отец и маленький сын», — сообщил источник.

Как отметил собеседник агентства, у россиян была страховка.

Ранее СМИ сообщили, что жертвами сильного шторма в Греции стали пять иностранных туристов, в их числе — двое россиян. Среди погибших также числятся двое туристов из Чехии и один — из Румынии. По предварительной информации, различные травмы получили несколько десятков человек. Около 20 пострадавших госпитализированы.

Сильный шторм обрушился на северные районы Греции минувшей ночью. По региону прошел сильный град. Ветер также повредил линии коммуникаций, крыши зданий и повалил деревья. В зоне стихийного бедствия продолжают работать спасатели.