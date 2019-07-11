Названы три признака серьезных проблем с печенью

Москва, 11 июля. Медики назвали три серьезные проблемы с печенью, при появлении которых нужно срочно идти к врачу. Как уточнили специалисты, от заболеваний этого органа на земле страдают около 30% человек. Первым симптомом, который может говорить о проблемах, является астеновегетативный синдром.

Человек ощущает слабость, упадок сил, у него поднимается температура. Кроме того, он становится раздражительным, чаще возникают головные боли. Как пишет издание «Медикфорум», при проблемах с печенью также появляется диспептический синдром. У человека при этом плохой аппетит, он чередуется с расстройством желудка и запорами, можно наблюдать вздутием живота, горечью во рту, а также ощущением тяжести с правой стороны живота.

Меняется и состояние кожи, она приобретает желтый оттенок и чешется. Кроме того, проблемы с печенью сопровождаются геморрагическим синдромом. Он включает в себя кровотечения из носа, необоснованную потерю веса, отечностью в ногах и на лице. Кроме того, человек ходит с синяками на теле, возникшими без видимых причин.

Ранее научные сотрудники из Мичиганского университета узнали, как предотвратить повреждения печени на первоначальных этапах. Эксперты пришли к выводу, что задействованный в исследовании печени белок первым начинает «предупреждать» о проблемах с органом. Отмечается, что американские медики отталкивались от того, что основную роль в разрушении отходов играет фермент CPS1, который зачастую выделяется в желчь, а при нарушении работы печени попадает в кровеносную систему.

По словам специалиста Бишра Омари, фермент CPS1 перенастраивает моноциты и запускает противовоспалительный процесс. Он также указал на то, что это действие не имеет абсолютно ничего общего с обычной ферментативной функцией CPS1.

В ближайшем будущем американские ученые собираются выяснить, какие именно составляющие CPS1 являются самыми важными в запуске противовоспалительного процесса. На данный момент эксперты проводят опыты на лабораторных грызунах.

Ранее китайские ученые назвали продукты, снижающие риск развития рака печени. Наблюдение велось в течение 24 лет. За это время был выявлен 141 пациент с риском развития гепатоцеллюлярной карциномы. При этом исследователи заметили связь между потреблением цельнозерновых продуктов и риском развития ГЦК. Как выяснилось, чем большую часть рациона составляла такая пища, тем ниже угроза развития заболевания.

При этом также наблюдался эффект от употребления пациентами отрубей, однако он, как отмечают ученые, был гораздо меньшим. Фрукты и растительные продукты влияния на развитие рака печени не оказали. Результаты исследования были опубликованы в журнале JAMA Oncology.

Напомним, группа шотландских, американских и российских ученых разработала новый метод по восстановлению печени, поврежденной циррозом и другими заболеваниями.

Удивительное открытие было сделано специалистами из Центра регенеративной медицины в Эдинбурге, Массачусетского технологического института и Сколковского института науки и технологий. Выяснилось, что механизм регенерации можно стимулировать, если пересадить пациенту клетки желчных каналов печени — холангиоциты. Они способны заменять поврежденные клетки печени гепатоциты.