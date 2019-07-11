Автомобиль столкнулся с фурой на трассе в Новосибирской области, есть жертвы

Новосибирск, 11 июля. Три человека погибли в Новосибирской области в дорожно-транспортном происшествии при столкновении на шоссе Toyota Corolla, выехавшей на встречную полосу, и фуры. Об этом в четверг сообщает ГУМВД по региону.

По данным регионального ведомства, авария произошла в 09​​​.00 (05.00 по московскому времени) на 102-м километре автодороги Р-256 Новосибирск — Ташанта. Машина Toyota Corolla врезалась в большегруз Hino Ranger.

Согласно предварительной информации, легковушка при обгоне выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с грузовиком. От полученных травм на месте скончались три человека, которые находились в автомобиле.

На месте работают сотрудники ГИБДД. В настоящее время устанавливаются все детали и причины произошедшего.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что два человека стали жертвами массового ДТП в Удмуртии.