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Мужчина и двое детей погибли при пожаре в Дагестане

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Мужчина и двое детей погибли при пожаре в Дагестане

Махачкала, 11 июля. Дедушка и двое внуков погибли при пожаре в частном доме в Дагестане. Об этом сообщил представитель регионального Минздрава. 

По данным главного управления МЧС по республике, пожар вспыхнул в одном из частных жилых домов в селении Крайновка Кизлярского района в ночь на 11 июля. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

«В селе Крайновка в результате пожара в частном доме погибли три человека, из них двое детей», — сообщил представитель Минздрава в комментарии РИА Новости.

Собеседник издания пояснил, что погибли дедушка и двое его внуков в возрасте семи лет и девяти лет.

По информации МЧС, жертвы пожара отравились продуктами горения.

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