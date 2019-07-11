Мужчина и двое детей погибли при пожаре в Дагестане

Махачкала, 11 июля. Дедушка и двое внуков погибли при пожаре в частном доме в Дагестане. Об этом сообщил представитель регионального Минздрава.

По данным главного управления МЧС по республике, пожар вспыхнул в одном из частных жилых домов в селении Крайновка Кизлярского района в ночь на 11 июля. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

«В селе Крайновка в результате пожара в частном доме погибли три человека, из них двое детей», — сообщил представитель Минздрава в комментарии РИА Новости.

Собеседник издания пояснил, что погибли дедушка и двое его внуков в возрасте семи лет и девяти лет.

По информации МЧС, жертвы пожара отравились продуктами горения.