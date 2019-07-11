Стало известно, как предотвратить взрыв аккумулятора смартфона

Москва, 11 июля. Эксперты Роскачества рассказали, как можно избежать взрыва аккумулятора смартфона и ноутбука.

Во-первых, специалисты рекомендуют использовать для заряда батареи только фирменные устройства. Также не следует оставлять технику на солнце или, например, под подушкой, чтобы не допустить перегрева аккумулятора.

Во время зарядки батареи не стоит запускать на смартфоне «тяжелые» игры или другие энергоемкие процессы. В противном случае батарея перегреется, что сократит срок ее службы.

Также риск взрыва аккумулятора несут механические повреждения гаджета. По словам экспертов, любой удар может привести к перегреву батареи, передает «ФедералПресс». Кроме того, сотрудники Роскачества не рекомендуют класть смартфон в задний карман штанов, чтобы нечаянно не сесть на него, сообщает «Вечерняя Москва». Эксперты отмечают, что опасно использовать гаджет со вздувшимся аккумулятором — в батарее происходят химические реакции, которые могут привести к взрыву.

В Роскачетсве также рассказали, как нужно действовать, если техника загорелась на ваших глазах. В первую очередь необходимо выдернуть зарядное устройство из розетки, не прикасаясь при этом к самому гаджету, сообщает URA.RU. Затем следует по возможности обесточить помещение и либо бросить смартфон или ноутбук в воду, либо накрыть каким-то плохо горящим материалом.

Отметим, что эксперты Роскачества опубликовали рекомендации после гибели ребенка в Кургане. По словам очевидцев, причиной смерти мальчика стал взрыв мобильного телефона.