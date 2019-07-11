В Совфеде отреагировали на предложение советника Зеленского переименовать Россию

Идея советника президента Украины Владимира Зеленского переименовать Россию и русский язык носит антироссийский характер. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации Сергей Цеков.

Сменить название

Советник действующего президента Украины, кандидат в депутаты от президентской партии «Слуга народа» Никита Потураев предложил переименовать русский язык в «российский», а саму Россию — в «Московию». Он назвал себя «филологом» и заявил, что «украинский» русский язык отличается от «русского» русского языка.

«Это видно: он уже отличается грамматически, лексически, не в смысле даже суржика», — объяснил Потураев.

Более того, по его мнению, «украинский русский» язык «теперь вообще другой».

«Моя, например, точка зрения, что мы вообще его должны переименовать. Например, сказать, что у нас русский язык, а там — российский», — предложил советник Зеленского.

Потураев добавил, что на Украине сегодня существует государственный и «единый» украинский язык, а есть языки национальных меньшинств, в том числе и русский.

«Давайте его так и назовем — русский язык. У нас же русинский (язык. — Прим. ФАН) есть в Закарпатье, будет еще и русский, а у тех пусть будет российский. Почему мы боимся? Это же все проактивная история. Можем вообще начать их на своих картах называть Московия. Что нам мешает?» — заявил Потураев.

Антироссийский характер

Как отметил сенатор Сергей Цеков, складывается впечатление, что команде Владимира Зеленского просто напросто нечего делать. Нежелание офиса украинского президента решать серьезные вопросы экономического, политического, социального характера демонстрирует, что команда у Зеленского очень слабая.

«Если эта команда будет действовать подобным образом, то, думаю, они недалеко уйдут от Порошенко и его окружения. Предложение Потураева носит ярко выраженный антироссийский характер. Но на самом деле Украине сегодня требуется всестороннее улучшение отношений с Россией. Портить отношения даже на словах — крайне неправильно. Это свидетельствует о низком уровне команды Зеленского», — пояснил Сергей Цеков.

Сенатор уверен, что Украине сегодня надо справиться со своими внутренними проблемами, а не забивать голову подобной антироссийской ерундой. Киеву необходимо прекратить сталкивать лбами две половины Украины.

20 мая Владимир Зеленский в парламенте принес присягу народу Украины. В ходе своей речи он объявил о роспуске Верховной рады и досрочных выборах.