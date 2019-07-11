Кайенна, 11 июля. В Сети появилось видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega с космодрома «Куру» во Французской Гвиане в Южной Америке. Ракета должна была вывести на орбиту военный спутник Falcon Eye 1, который принадлежит ОАЭ.

Видеозапись аварийного запуска появилась в YouTube-канале SciNews. На кадрах запечатлено, как практически сразу после старта траектория полета ракеты начинает смещаться. Старт Vega с космодрома состоялся в 22.53 по местному времени (04.43 по московскому времени).

Ранее сообщалось, что вице-президент компании Arianespace Люс Фабрегетт извинилась перед клиентами за потерю груза. По ее словам, серьезная неполадка, которая привела к провалу запуска ракеты-носителя, произошла примерно спустя две минуты после старта. Фабрегетт добавила, что более точная информация о причинах аварийной ситуации станет известна «в ближайшее время». Сейчас специалисты анализируют технические данные о старте и полете ракеты.

Напомним, Гвианский космический центр расположен недалеко от Кайенны. Он находится в совместном пользовании Европейского космического агентства и французского Национального центра космических исследований.

Как пишут СМИ, спутник Falcon Eye 1 должен был стать десятым по счету спутником ОАЭ на орбите Земли. К 2020 году Объединенные Арабские Эмираты планируют довести их число до 12.