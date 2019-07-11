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Жительница Горловки погибла в результате обстрела ВСУ

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Жительница Горловки погибла в результате обстрела ВСУ

Донецк, 11 июля. Мирная жительница погибла в результате обстрела Горловки со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в четверг заявил журналистам мэр города Иван Приходько.

По его словам, женщина 1949 года рождения получила смертельное ранение в результате атаки украинских силовиков. Как отметил Приходько, обстрел ведется уже в течение нескольких часов.

Напомним, на днях съемочная группа телевизионного канала 6ТВ из Донецкой Народной Республики попала под обстрел ВСУ в районе Горловки. К счастью, обошлось без пострадавших.

В городской администрации отмечали, что корреспонденты и операторы прибыли на место для фиксации разрушений из-за обстрелов со стороны киевских военных.

До этого под обстрел ВСУ попала съемочная группа российского канала «Звезда».

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года. После государственного переворота в стране Луганск и Донецк заявили о своей независимости, в ответ киевские власти начали вести военную операцию против республик Донбасса. Конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но Киев систематически нарушает все договоренности и взятые на себя обязательства.

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