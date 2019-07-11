Москва, 11 июля. Певец Андрей Макаревич в беседе с телеведущей Ксенией Собчак рассказал, что является миллионером. Собчак взяла интервью у исполнителя в рамках Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!».

Визит Макаревича был приурочен к 50-летию группы «Машина времени». Собчак подчеркнула, что группа является одной из самых успешных рок-коллективов в России. При этом Макаревич оценил нынешнюю популярность группы скромнее. По его словам, «Машина времени» «далеко не самая зарабатывающая группа, не «Ленинград».

Певец рассказал, что гонорары делятся в группе поровну. При этом музыканты, приглашенные на отдельные концерты, получают денег меньше. Макаревич не стал называть, сколько зарабатывают артисты. Собчак поинтересовалась у Макаревича о состоянии его банковского счета. Макаревич в интервью Собчак признался, что является миллионером.

«Ну, миллион, наверное, есть», — ответил Андрей Макаревич.

Телеведущая подчеркнула, что артист может считать себя миллионером, на что тот скромно согласился.

Ранее Макаревич осудил своих поклонников за то, что они радовались воссоединению Крыма с Россией. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook. Рассказывая о том, что к нему часто подходят и просят сделать совместное фото со словами: «Мы выросли на ваших песнях», Макаревич отметил: «Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так ****** (плохо. — Прим. ФАН) выросли? Что ж вы орали: «Ура, Крым наш»? Плохо слушали?».

Комментируя заявление Макаревича, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что «Крым де-юре и де-факто является российским, так как за воссоединение с Российской Федерацией проголосовало большинство жителей полуострова». Соответственно, с волей народа необходимо считаться и уважать его решение.

«Это воля народа, а мы живем в интересах общества, ибо зависим друг от друга и должны уважать выбор людей, выбор общества. Я считаю, Крым — это стратегически важный полуостров, для безопасности как всего региона, так и России в целом, и не понимать этого нельзя. Не надо к этому вопросу подходить так поверхностно. Люди делают выбор и несут за него ответственность. Нужно понимать, что они должны комфортно себя чувствовать вне зависимости от того, кто к кому присоединился. Задача власти — обслуживать интересы людей, а не идти на поводу каких-то политических ситуаций», — пояснил он.

По мнению Пригожина, если бы жители Украины не допустили возникновения протестных настроений в 2013 году, если бы страна процветала, ее экономика росла, а люди были бы счастливы, то ситуации, при которой Крым отошел к России, не возникло бы в принципе.

Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией, которую временно оккупировала РФ. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».