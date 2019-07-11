Доступный спутниковый интернет может появиться в России

Москва, 11 июля. К работе на территории России могут допустить британского оператора OneWeb, который планирует обеспечить широкополосным интернетом пользователей по всему миру.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на свои информированные источники, этот вопрос на заседании 30 июля 2019 года планирует рассмотреть государственная комиссия по радиочастотам.

По мнению экспертов, услуги британской компании могут быть востребованы в малонаселенных районах России, например на Крайнем Севере, где интернет из-за объективных причин пока не слишком доступен.

Кроме того, как считают специалисты, услуги спутникового интернет-доступа актуальны также в удаленных населенных пунктах, а также на некоторых участках автомобильных и железных дорог.

К слову, вопрос о том, чтобы предоставить OneWeb частоту для работы в России, должны были рассматривать минувшей осенью, однако тогда против допуска на отечественный рынок иностранного игрока выступило ФСБ.

В Федеральной службе безопасности считают, что данный проект может носить разведывательный характер, а также создаст дополнительную конкуренцию российским операторам.

По словам руководителя спутникового проекта AltegroSky Сергея Пехтерева, риск конкуренции действительно существует, однако пока неизвестно, сколько будут стоить услуги OneWeb, какими окажутся тарифы, и будет ли удобен сам сервис.

Как напоминает RT, в настоящее время Россия занимается разработкой собственных спутниковых систем. Создание отечественных спутниковых группировок запланировано в начале следующего десятилетия.