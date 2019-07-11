США ищут специалиста по развитию энергетической отрасли на Украине

Вашингтон, 11 июля. Правительственное Агентство по международному развитию (USAID) ищет эксперта на должность старшего советника по энергетике для выполнения программы «Энергетическая безопасность» на Украине. Специалист будет играть главную роль в реализации проектов, призванных обеспечить энергетическую безопасность на Украине.

В описании должности говорится, что сотруднику необходимо будет активизировать развитие энергетической отрасли на Украине, используя «креативный и нестандартный подход» для внедрения передовых технических навыков и наиболее действенных международных практик, передает RT.

Отмечается, что сотрудник будет иметь доступ к секретной информации.

Как отметил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, советник по вопросам энергетики, скорее всего, будет отвечать за деньги, выделенные на реализацию проекта по энергетической безопасности. По его словам, в идеале такой специалист должен разбираться в энергосистемах, разработанных на постсоветском пространстве.

«Чтобы деньги не попадали к украинским чиновникам, которые очень быстро их превратят в нечто другое. Чтобы он этим бюджетом руководил и предложил варианты переустройства украинской энергосистемы», — подчеркнул Пикин.

В документе отмечается, что сложившейся ситуации в энергетическом секторе Украины способствовала и зависимость от российского энергоснабжения. При этом, следует из документа, ситуация в энергетическом секторе Украины обостряется повсеместной коррупцией.

Напомним, Соединенные Штаты и Украина выступают против строительства газопровода «Северный поток — 2». Американская сторона стремится поставлять на европейский рынок свой сжиженный природный газ (СПГ), который стоит намного дороже российского. Киев боится потерять огромную прибыль от транзита российского голубого топлива. Немецкие власти неоднократно подчеркивали, что проект «СП — 2» носит сугубо экономический характер. В Берлине отмечают, что российский газ нужен Европе.