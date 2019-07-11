Клинцевич раскритиковал требование Зеленского усилить активность ВСУ в Донбассе

Москва 11 июля. Член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич призвал президента Украины Владимира Зеленского либо остановить продолжающуюся в стране гражданскую войну, либо признать, что он не способен это сделать. Такое заявление российский сенатор сделал, комментируя распоряжение Зеленского «жестко реагировать» на обстрелы в Донбассе.

Напомним, 10 июля президент Украины отдал приказ начальнику Генерального штаба Руслану Хомчаку «максимально усилить активность подразделений ВСУ по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп и мгновенно и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих». Об этом говорится на официальном сайте украинского лидера.

Причиной, по которой Зеленский отдал такой указ, стал обстрел автомобиля ВСУ в селе Гранитное, при котором, как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, погиб военнослужащий. Украинский лидер назвал атаку «попыткой сорвать минский процесс и поставить под угрозу возобновление переговоров в нормандском формате».

«Не надо наводит тень на плетень: на Украине продолжается гражданская война, на которой реально стреляют, и все стенания по этому поводу президента Украины Владимира Зеленского — это голос вопиющего в пустыне. Нужно ему или остановить эту войну, или признаться, что он не способен это сделать. В данном случае ссылки на минский процесс абсолютно неуместны», — сказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Отметим, что заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин опроверг причастность ополченцев к уничтожению автомобиля ВСУ в районе села Гранитное. Более того, Басурин сообщил в комментарии Федеральному агентству новостей, что в этом районе давно нет никакой стрельбы.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск отказались подчиняться новой власти и провозгласили независимость о Киева. Согласно данным международных правозащитных организаций, жертвами гражданской войны на Украине с начала боевых действий стали 13 тысяч человек.

Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать во время переговоров в Минске. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, подразделения ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по окраинам населенных пунктов республик Донбасса.