Киев, 11 июля. В Сети появились снимки, на которых человек стоит на куполе здания Верховной рады Украины. Пользователи предположили, что неизвестный на крыше здания украинского парламента — это президент страны Владимир Зеленский. По их словам, он якобы делает очередное селфи.

Забравшегося на купол Рады «Зеленского» обсуждают в Сети. При этом точно определить, кто именно стоит на крыше, невозможно из-за качества снимка. Как пишет «Газета.ru», юзеры заметили, что мужчина ходил по куполу и что-то снимал на телефон.

Зеленский залез на купол Верховной Рады: соцсети взбудоражили странные фото https://t.co/O4xW16NDHz pic.twitter.com/FIjhxAo3Cy — Апостроф (@apostrophe_ua) July 11, 2019

Ранее пользователей озадачил странный браслет на руке Зеленского. Украинский президент Владимир Зеленский появился на публике с резиновым браслетом на руке. Странный аксессуар желтого цвета был на его руке, когда он в сопровождении председателя Европейского совета Дональда Туска посетил Одессу.

Странный браслет на руке Зеленского озадачил пользователей Сети. По словам пользователей, подобный аксессуар обычно выдают при оплате билета в ночной клуб, гостиницу или фитнес-центр. Читатели в комментариях в Сети начали гадать, для чего президент страны носит на руке резиновое изделие.

Один из них предположил, что это браслет из ночного клуба.

Другой юзер заявил, что браслет из отеля в Турции, а Зеленский летал на курорт после выборов и забыл снять браслет. Большинство юзеров решили, что это браслет, отпугивающий комаров.

Ранее Зеленский озадачил пользователей Сети странным поведением на совещании.

Видео было опубликовано в социальных сетях под названием «Зеленский сыграл Добкина-младшего». Глава государства на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде постоянно осматривается, меняет позу и выражение лица, часто пьет воду.

Название отсылает к истории с народным депутатом Михаилом Добкиным, который в 2016 году попал на видео с не совсем адекватным поведением. Тогда он прямо в зале украинского парламента спрятался за колонной и вел себя странно. Многие предположили, что Добкин находился под воздействием наркотиков, но тот отрицал подобные домыслы.

Комментаторы вспомнили инцидент с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, произошедший во время визита Владимира Зеленского в Германию. Тогда камеры запечатлели, как во время исполнения национальных гимнов Меркель стало сильно трясти. Позже канцлер рассказала, что выпила «как минимум три стакана воды», после чего ей стало легче.

Пользователи Сети сравнили «странное поведение» Зеленского с симптомами Ангелы Меркель.

Часть пользователей поинтересовалась, не пошел ли Зеленский «по стопам» бывшего президента Украины Петра Порошенко, которого ранее подозревали в злоупотреблении спиртными напитками. Депутат Госдумы и бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко называл очевидной алкогольную зависимость Порошенко.

Ранее Зеленского обвинили в краже речи Порошенко и посоветовали нанять спичрайтера. Пресс-секретарь экс-главы Украины Святослав Цеголко на своей странице в Facebook заявил, что на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском Зеленский полностью повторил речь Порошенко, с которой тот выступал на съезде партии «Европейская солидарность».

На съезде партии «Европейская солидарность» в октябре прошлого года Порошенко заявил, что его страна относится к другой цивилизации.