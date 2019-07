Меган Маркл нарушила очередную негласную традицию королевской семьи

Лондон, 11 июля. Британские таблоиды и пользователи социальных сетей активно обсуждают появление герцогини Сассекской Меган Маркл на благотворительном матче по поло. Об этом сообщает издание The Sun.

Жена принца Гарри нарушила очередную негласную традицию королевской семьи, продемонстрировав общественности двухмесячного сына Арчи. Как отмечает газета, так рано на мероприятиях дети монархов Британии никогда не появлялись.

