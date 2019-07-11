Меган Маркл нарушила очередную негласную традицию королевской семьи

Лондон, 11 июля. Британские таблоиды и пользователи социальных сетей активно обсуждают появление герцогини Сассекской Меган Маркл на благотворительном матче по поло. Об этом сообщает издание The Sun.

Жена принца Гарри нарушила очередную негласную традицию королевской семьи, продемонстрировав общественности двухмесячного сына Арчи. Как отмечает газета, так рано на мероприятиях дети монархов Британии никогда не появлялись.

'Wary' Meghan 'deliberately' avoided Kate as she is 'highly protective' of Archie https://t.co/6gqwZdkyXW — The Sun (@TheSun) 10 июля 2019 г.

Герцогиня Сассекская приехала на матч, чтобы поддержать мужа, который вместе с братом, принцем Уильямом, принимал в нем участие, пишет «Царьград».

Журналисты обратили внимание, что братья играют за разные команды, что косвенно подтверждает размолвки в королевском семействе.

Британцы раскритиковали Маркл за недостойное поведение и предположили, что у нее возникло соперничество с супругой принца Уильяма Кейт Миддлтон, которая также болела за мужа вместе с тремя детьми. Как подчеркнули журналисты, юные Джордж, Луи и Шарлотта привлекали намного больше внимания, чем сын Маркл, пишут «Дни.ру».

Ранее британцы возмутились запретом фотографировать Меган Маркл на теннисном турнире — Уимблдоне. Якобы жена принца Гарри прибыли на корт с частным визитом, поэтому любая фотосъемка была запрещена. Очередная выходка Маркл взбесила пользователей Сети и журналистов.