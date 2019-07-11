В РАН сообщили о скором обнаружении «полного двойника» Земли

Москва, 11 июля. По мнению российских ученых, в ближайшие 10–15 лет на просторах Вселенной можно будет обнаружить планету – «полного двойника» Земли.

С заявлением на тему в интервью РИА Новости выступил директор Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович, уточнив, что в ближайшее время крупных открытий в космосе стоит ждать от фундаментальной науки.

«Я думаю, что в течение 10–15 лет мы найдем «полного двойника» Земли, сможем проверить состав его атмосферы, примерно оценить климат, температуру», — считает российский ученый.

Сразу после этого, как пояснил Петрукович, перед исследователями встанет еще один вопрос – каким образом можно будет наладить контакт с обнаруженной планетой.

«В ближайшее время крупных открытий в космосе стоит ждать от фундаментальной науки. Речь идет о поиске жизни на других планетах, поиск экзопланет — планет у других звезд, пригодных для жизни», — продолжил рассказ глава Института космических исследований РАН.

Как напоминают «Известия», в сентябре прошлого года спутник NASA TESS, созданный с целью поиска похожих на Землю планет за пределами Солнечной системы, обнаружил две экзопланеты всего за два дня.

Первую планету, похожую на нашу, аппарат Transiting Exoplanet Survey Satellite обнаружил 19 сентября. Находку назвали «супер-Земля», находится она в 60 световых годах от Земли. Вторую планету, получившую название «горячая Земля», обнаружили два дня спустя.