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В РАН сообщили о скором обнаружении «полного двойника» Земли

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В РАН сообщили о скором обнаружении «полного двойника» Земли

Москва, 11 июля. По мнению российских ученых, в ближайшие 10–15 лет на просторах Вселенной можно будет обнаружить планету – «полного двойника» Земли.

С заявлением на тему в интервью РИА Новости выступил директор Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович, уточнив, что в ближайшее время крупных открытий в космосе стоит ждать от фундаментальной науки.

«Я думаю, что в течение 10–15 лет мы найдем «полного двойника» Земли, сможем проверить состав его атмосферы, примерно оценить климат, температуру», — считает российский ученый.

Сразу после этого, как пояснил Петрукович, перед исследователями встанет еще один вопрос – каким образом можно будет наладить контакт с обнаруженной планетой.

«В ближайшее время крупных открытий в космосе стоит ждать от фундаментальной науки. Речь идет о поиске жизни на других планетах, поиск экзопланет — планет у других звезд, пригодных для жизни», — продолжил рассказ глава Института космических исследований РАН.

Как напоминают «Известия», в сентябре прошлого года спутник NASA TESS, созданный с целью поиска похожих на Землю планет за пределами Солнечной системы, обнаружил две экзопланеты всего за два дня. 

В РАН сообщили о скором обнаружении «полного двойника» Земли

Первую планету, похожую на нашу, аппарат Transiting Exoplanet Survey Satellite обнаружил 19 сентября. Находку назвали «супер-Земля», находится она в 60 световых годах от Земли. Вторую планету, получившую название «горячая Земля», обнаружили два дня спустя.

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