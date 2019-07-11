Российские грузовики и автобусы оборудуют «умными» тормозами

Москва, 11 июля. Российские автозаводы обяжут оборудовать автобусы и грузовики системой экстренного торможения, основой которой станет искусственный интеллект. Соответствующие поправки в технический регламент стран Таможенного союза сейчас разрабатывают в Минпромторге РФ.

Проект изменений планируют отправить в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) до конца третьего квартала 2019 года. Сроки внедрения «умных» тормозных систем пока не определены.

Как сообщили в Минтрансе, предполагается, что в будущем интеллектуальная система экстренного торможения будет устанавливаться на все автомобили. При этом стоимость новых транспортных средств может вырасти на 5—15%.

Президент компании по разработке искусственного интеллекта Cognitive Technologies Ольга Ускова рассказала, что стандарт безопасности, обязывающий оборудовать транспорт системами торможения, позволяющими экстренно остановить автомобиль без участия водителя, действует уже во многих зарубежных странах. По ее словам, к 2025 году Европа и США полностью перейдут на «умные» тормоза. При этом систему экстренного торможения, основанную на искусственном интеллекте, обяжут устанавливать даже на старые автомобили. Каждую машину будут проверять на соответствие техническим требованиям к безопасности. Транспортное средство, не прошедшее сертификацию, не сможет выезжать на дороги.

Ускова считает, что в России необходимо внедрять аналогичные требования параллельно с западными странами. В Минтрансе «Известиям» сказали, что ведомство поддерживает переход РФ на такие стандарты безопасности.