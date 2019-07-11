Эксперты назвали способ избежать дефицита калия

Москва, 11 июля. Глава столичного управления государственной инспекции по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нина Зайцева рассказала, как в жару избежать дефицита калия из-за обезвоживания.

Специалист отметила, что повышенное потоотделение приводит к дефициту калия, который необходимо в обязательном порядке восполнять. Для этого эксперт порекомендовала употреблять в пищу свежие фрукты и ягоды с высоким содержанием этого элемента. К примеру, это могут быть персики, абрикосы, черная смородина, а также бананы и ананасы.

По словам Зайцевой, букет таких продуктов обеспечит организм целым комплексом витаминов, минералов и полезных веществ, передает РИА Новости.

Калий необходим организму для нормальной работы нервной и сердечно-сосудистой систем. Кроме того, он поддерживает клеточный метаболизм и важен для работы мышц.

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