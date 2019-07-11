Москва, 11 июля. Четыре новые солнечные батареи планируется привезти на Международную космическую станцию в 2021–2022 годах на грузовых кораблях Dragon. Об этом рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

Он уточнил, что NASA планирует доставить на МКС новые солнечные батареи, солнечные батареи привезут для установки на американском сегменте станции. Сейчас на американской стороне станции работают восемь солнечных батарей. Как пишет РИА Новости, со временем из-за воздействия космических условий эффективность их функционирования падает. В ведомстве добавили, что новые солнечные батареи рулонного типа будут развернуты поверх существующих американских батарей. Данный тип батарей испытали на МКС в июне 2017 года. Для установки новых механизмов астронавтам потребуется выйти в открытый космос.

В июне 2017 года специалисты NASA «сбросили» солнечную батарею с Международной космической станции после нескольких неудачных попыток ее свернуть.Ученые неделю успешно тестировали экспериментальную развертываемую солнечную батарею, однако попытки ее свернуть обернулись провалом. После совещания команда управления МКС решила сбросить ее с места крепления на конце робота-манипулятора, где она находилась в рабочем состоянии.

Изначально планировалось, что солнечную батарею поместят в космический грузовик Dragon, который вернется на Землю в июле.

Ранее сообщалось, что суточный рацион питания российских членов экипажа Международной космической станции подорожал за последние годы в два раза. Об этом рассказал директор НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии, главный конструктор космического питания Виктор Добровольский.

Суточный рацион космонавтов на МКС с 2010 года подорожал вдвое. По словам эксперта, цена продуктов, которые ежедневно употребляет один космонавт, превышает 30 тысяч рублей. Добровольский уточнил, что стоимость продуктового набора космонавта — 30–35 тысяч, тогда как в 2010 году она была 15 тысяч рублей. Специалист добавил, что космонавты едят продукты из основного рациона, который для них составляют медики. Кроме того, они могут употреблять продукты из дополнительного набора, в который входят «лакомства»: колбаса, кетчуп или конфеты. Дневной рацион рассчитан на три тысячи килокалорий: две тысячи из них приходятся на основной рацион и одна тысяча килокалорий — на дополнительный.

Добровольский также рассказал, как составляется меню космонавтов. Ежедневно космонавты с МКС передают пожелания относительно питания. Еженедельно специалисты проводят совещания и дорабатывают рацион, исходя их пожеланий экипажа. Новые продукты могут доставить на станцию грузовиком «Прогресс» или новым экипажем на корабле «Союз». Таким образом, космонавты едят каши, различные супы, на второе — свинину, говядину, птицу или рыбу. Из овощей и фруктов: лимоны, яблоки, грейпфруты, помидоры и чеснок.

Из сладкого космонавтам доставляют шоколад, конфеты, фруктовые палочки и творог с ягодами или орехами. При этом, по словам Добровольского, российские мужские экипажи часто просят доставить на станцию такие острые закуски и соусы, как аджика, горчица и хрен. Также в рацион россиян включена черная икра.

Ранее сообщалось, что в рацион питания российского экипажа МКС включили блюда традиционной русской кухни. Они могут насладиться таким блюдами, как фруктовый кисель, зеленые щи и грибы по-старорусски. Специальное меню доставляется на Международную космическую станцию с конца прошлого года. Раньше те же грибные блюда в рацион космонавтов не включались из-за их сезонности и отсутствия промышленного производства.