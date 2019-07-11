Советник Зеленского предложил переименовать русский язык. События дня. ФАН-ТВ

Предвыборные нарушения на Украине Полиция Украины возбудила более ста уголовных дел, связанных с выборами в Раду. Всего же правоохранители получили около трех тысяч заявлений о нарушениях. В большинстве своем они связаны с незаконной агитацией и подкупом избирателей. Напомним, внеочередные выборы в Верховную раду состоятся 21 июля. Как показали результаты опроса, который провели специалисты Киевского международного института социологии, шансы пройти пятипроцентный рубеж на выборах есть у шести партий — это «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина», «Голос», «Сила и честь».

Переименование русского языка Советник Зеленского Никита Потураев, который баллотируется в Раду от партии президента, предложил переименовать русский язык. Он выдвинул сомнительную «теорию», согласно которой «украинский русский» язык отличается от «русского русского» языка». Мол, есть грамматические и лексические различия. По его мнению, язык, на котором говорит часть жителей его страны, необходимо назвать русским, а язык РФ российским.

Задержание россиян в Уругвае Интерпол задержал в Уругвае двух россиян. Они подозреваются в организации побега итальянского наркобарона Рокко Морабито. Об этом сообщает портал Ecos. Сотрудники посольства РФ в Уругвае подтвердили задержание. Они выясняют все обстоятельства. Морабито скрывался от правосудия более 20 лет. Его поймали в Уругвае два года назад. Преступник ожидал экстрадиции в Италию, но сбежал из тюрьмы 23 июня. Полиция до сих пор не может выйти на след мафиози.