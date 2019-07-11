Советник Зеленского предложил переименовать русский язык. События дня. ФАН-ТВ

Предвыборные нарушения на Украине
Полиция Украины возбудила более ста уголовных дел, связанных с выборами в Раду. Всего же правоохранители получили около трех тысяч заявлений о нарушениях. В большинстве своем они связаны с незаконной агитацией и подкупом избирателей. Напомним, внеочередные выборы в Верховную раду состоятся 21 июля. Как показали результаты опроса, который провели специалисты Киевского международного института социологии, шансы пройти пятипроцентный рубеж на выборах есть у шести партий — это «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина», «Голос», «Сила и честь».
Переименование русского языка
Советник Зеленского Никита Потураев, который баллотируется в Раду от партии президента, предложил переименовать русский язык. Он выдвинул сомнительную «теорию», согласно которой «украинский русский» язык отличается от «русского русского» языка». Мол, есть грамматические и лексические различия. По его мнению, язык, на котором говорит часть жителей его страны, необходимо назвать русским, а язык РФ российским.
Задержание россиян в Уругвае
Интерпол задержал в Уругвае двух россиян. Они подозреваются в организации побега итальянского наркобарона Рокко Морабито. Об этом сообщает портал Ecos. Сотрудники посольства РФ в Уругвае подтвердили задержание. Они выясняют все обстоятельства. Морабито скрывался от правосудия более 20 лет. Его поймали в Уругвае два года назад. Преступник ожидал экстрадиции в Италию, но сбежал из тюрьмы 23 июня. Полиция до сих пор не может выйти на след мафиози.
Российские туристы погибли во время шторма в Греции
Двое российских туристов погибли во время шторма в Греции. Как сообщает местная полиция, на людей упало дерево. Жертвами стихии также стали туристы из Чехии и Румынии. Госпитализировано около двадцати человек. Мощный шторм обрушился на северные районы Греции в ночь со среды на четверг. На полуострове Халкидики, где погибли наши соотечественники, прошел сильный град, ветром повреждены линии коммуникаций, кровли зданий, повалены десятки деревьев. Разрушительные последствия урагана на месте устраняют бригады спасателей.