В Госдуме рассказали, когда в России могут ввести электронные водительские права

Москва, 11 июля. Председатель комитета Государственной думы по транспорту и строительству Евгений Москвичев считает, что водительские права в России в обозримом будущем могут быть переведены в электронный вид.

С заявлением на тему член нижней палаты российского парламента выступил в интервью ТАСС, уточнив, что работа в этом направлении уже ведется.

«В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» будет реализована ведомственная подпрограмма по цифровизаци на транспорте. Я считаю, что права должны войти в эту программу. Это будет намного удобнее для водителей», — уточнил российский депутат.

Коллега Москвичева — первый заместитель председателя комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает, что надо активизировать работы по введению в стране так называемой «единой карты».

«В ряде стран уже есть единая карта, являющаяся универсальным удостоверением личности, на которую помимо персональных данных записаны банковские реквизиты, кредитная история и информация о водительской лицензии», — отметил парламентарий.

По мнению Лысакова, в рамках масштабного процесса цифровизации страны должна появиться «дорожная карта» по созданию подобного рода документов, сообщает RT.

«По моим ощущениям, учитывая, что для этого необходимо финансирование и техническая, технологическая база и соответствующее время для того, чтобы этот технологический проект реализовать, раньше, чем через 4–5 лет говорить будет не о чем», — резюмировал депутат Госдумы.

Напомним, что на днях в ходе парламентских слушаний «Вопросы развития цифровой экономики» заместитель председателя правительства Максим Акимов заявил, что Россия может стать частью цифрового мира на правах лидера.