CNBC назвал три главных фактора резкого снижения продолжительности жизни в США

Вашингтон, 11 июля. В США в течение последних трех лет неуклонно снижается ожидаемая продолжительность жизни. Об этом сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на данные Национального центра статистики в сфере здравоохранения страны.

По прогнозам исследователей, рожденный в 2017 году человек в среднем проживет 78,6 лет. Однако в 2016 году эта цифра составляла 78,7 лет.

Согласно информации канала, это самый долгий зафиксированный период сокращения американской продолжительности жизни со второго десятилетия XX века. Правда, на тот период пришлись Первая мировая война и пандемия испанки, которые забрали огромное число жизней.

До 2017 года продолжительность жизни в Америке росла, что характерно для развитой страны, а в особенности США. Американские власти в рамках своей системы здравоохранения тратят на каждого гражданина больше, чем любая другая страна. Тем не менее США неожиданно стали наблюдать уменьшение ожидаемой продолжительности жизни — аналитики прогнозируют, что в Британии этот показатель должен будет сократиться почти на полгода.

По данным CNBC, единственную точную причину сокращения ожидаемой продолжительности жизни в США назвать сложно. Но эксперты выделяют три главных фактора, поспособствовавших этой тенденции.

Первая причина — рост случаев передозировки наркотиками, главным образом опиоидными препаратами, которые нередко прописываются в рецептах медиками. Во-вторых, за последние 10 лет значительно выросло число смертей от хронической печеночной недостаточности и цирроза печени. Третий фактор — рост числа самоубийств среди американцев на 33%.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что средняя продолжительность жизни в мире увеличилась до 72 лет.