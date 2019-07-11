Клинцевич назвал смешным предложение переименовать русский язык на Украине

Москва, 11 июля. Член Совфеда РФ Франц Клинцевич назвал смешным предложение переименовать русский язык в «российский», озвученное советником президента Украины Владимира Зеленского Никитой Потураевым.

Напомним, со своим предложением Потураев, баллотирующийся в Верховную раду от партии Зеленского «Слуга народа», выступил в эфире YouTube-канала Ukrlife.TV. Советник президента Украины заявил, что является «филологом», и выдвинул «теорию», согласно которой украинская версия русского языка отличается от используемой в России. По словам Потураева, это является аргументом для того, чтобы называть используемый на Украине вариант «русским языком», а употребляемый в РФ — «российским». Советник Зеленского добавил, что на Украине есть государственный язык, а также языки меньшинств, к которым как раз относится русский, пишет НСН.

Кроме того, Потураев считает, что и название «Россия» на украинских картах тоже следует заменить. Советник президента Украины предлагает использовать вместо этого слово «Московия».

«Можно только посочувствовать президенту Украины Владимиру Зеленскому: с такими советниками даже кашу сварить не получится. Вместо того, чтобы помогать ему разгребать завалы, которых на Украине полным-полно, они несут откровенную чушь. Просто смешно», — прокомментировал сенатор Франц Клинцевич «инициативу» Потураева.

Отметим, что весной 2019 года на Украине был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому украинский язык должен остаться единственным используемым во всех сферах жизни. Его подписал бывший президент Украины Петр Порошенко, сообщает Infox.ru. За исполнением закона должны следить «языковые инспекторы», которые имею право накладывать штрафы и сами определять их размер.