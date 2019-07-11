Пожар произошел в доме в Новосибирской области, погибли трое детей

Новосибирск, 11 июля. Трое детей погибли и одна женщина получила травмы из-за пожара в частном доме в населенном пункте Целинное Новосибирской области. Об этом заявили в четверг в пресс-службе Главного управления областного министерства чрезвычайных ситуаций.

По данным регионального ведомства, на месте работают экстренные службы.

Отмечается, что сообщение о возгорании поступило в 01.05 (21.05 по московскому времени), на полную нейтрализацию пожара понадобилось примерно три часа. Тушение огня усложнила удаленность источника воды, передает ТАСС.

Суммарная площадь пожара составила 90 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвовали восемь человек и три единицы техники.

Пострадавшая женщина была доставлена в медицинское учреждение. Для оказания психологической помощи задействованы специалисты.

По предварительной версии, причина пожара — нарушение правил использования электрического оборудования и последующее замыкание электропроводки.

Следственное управление Следственного комитета по Новосибирской области возбудило дело по факту произошедшего. Детали и обстоятельства трагедии выясняются.

Напомним, в начале недели пожар произошел в общежитии на юго-востоке Москвы, жильцов своевременно эвакуировали.