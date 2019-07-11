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Рогозин прокомментировал запуск военных спутников с «Плесецк»

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Рогозин прокомментировал запуск военных спутников с «Плесецка»

Москва, 11 июля. Глава государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин прокомментировал запуск четырех военных спутников с космодрома «Плесецк».

Размышлениями на тему руководитель отечественной госкорпорации поделился с читателями в сервисе микроблогов Twitter, опубликовав в личном аккаунте сообщение с поздравлениями.

«Ракета-носитель «Союз-2.1В» и блок «Волга» отработали штатно. Пуск успешный. Поздравляю командование космических войск и боевой расчет космодрома Плесецк с хорошей работой и выполнением задачи!» — отметил Дмитрий Рогозин.

Добавим, что четыре военных спутника, запущенные с космодрома «Плесецк», вышли на расчетные орбиты. Успешный пуск ракеты «Союз-2.1В» был совершен в 20.14 по московскому времени в среду.

Рогозин прокомментировал запуск военных спутников с «Плесецка»

Как напоминает «Газета.ru», на прошлой неделе генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения «Красмаша» рассказал, когда начнется завершающая стадия испытаний комплекса «Сармат».

Это произойдет в конце будущего года, сейчас же ведутся огневые испытания «Сармата», большую часть которых должны завершить к концу 2019-го. Гендиректор Роскосмоса отметил, что все работы по стратегическому комплексу идут в соответствии с графиком.

В июне Дмитрий Рогозин показал на видео строительство второй очереди космодрома «Восточный». Запись была опубликована в официальном микроблоге Рогозина в Twitter. На первом ролике можно видеть, как строители разрабатывают котлован под универсальный стартовый комплекс. На второй записи происходит выборка грунта под сети глубокого заложения.

Рогозин прокомментировал запуск военных спутников с «Плесецка»

Рогозин уточнил, что на стартовый комплекс включает стартовый стол с огневым кольцом, подземную инфраструктуру заправки и обслуживания, а также инженерный центр и командный пункт.

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