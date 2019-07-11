Рогозин прокомментировал запуск военных спутников с «Плесецка»

Москва, 11 июля. Глава государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин прокомментировал запуск четырех военных спутников с космодрома «Плесецк».

Размышлениями на тему руководитель отечественной госкорпорации поделился с читателями в сервисе микроблогов Twitter, опубликовав в личном аккаунте сообщение с поздравлениями.

«Ракета-носитель «Союз-2.1В» и блок «Волга» отработали штатно. Пуск успешный. Поздравляю командование космических войск и боевой расчет космодрома Плесецк с хорошей работой и выполнением задачи!» — отметил Дмитрий Рогозин.

Добавим, что четыре военных спутника, запущенные с космодрома «Плесецк», вышли на расчетные орбиты. Успешный пуск ракеты «Союз-2.1В» был совершен в 20.14 по московскому времени в среду.

Как напоминает «Газета.ru», на прошлой неделе генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения «Красмаша» рассказал, когда начнется завершающая стадия испытаний комплекса «Сармат».

Это произойдет в конце будущего года, сейчас же ведутся огневые испытания «Сармата», большую часть которых должны завершить к концу 2019-го. Гендиректор Роскосмоса отметил, что все работы по стратегическому комплексу идут в соответствии с графиком.

В июне Дмитрий Рогозин показал на видео строительство второй очереди космодрома «Восточный». Запись была опубликована в официальном микроблоге Рогозина в Twitter. На первом ролике можно видеть, как строители разрабатывают котлован под универсальный стартовый комплекс. На второй записи происходит выборка грунта под сети глубокого заложения.

Рогозин уточнил, что на стартовый комплекс включает стартовый стол с огневым кольцом, подземную инфраструктуру заправки и обслуживания, а также инженерный центр и командный пункт.