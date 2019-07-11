В РАН оценили перспективы «космической гонки» между Россией и США

Москва, 11 июля. Такой космической «гонки», которая была между Российской Федерацией и Штатами 50 лет назад, на сегодняшний день уже не будет. Об этом заявил директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

Он оценил перспективы космической «гонки» между Москвой и Вашингтоном, которая наблюдалась полвека назад, и констатировал, что ее уже не будет, поскольку на нее необходимы большие средства из бюджета.

«Сегодня космическая отрасль, какой бы она ни была, занимает существенно меньшую долю от общей экономики. Поэтому такого перенапряжения, когда вся страна работает на то, чтобы что-то улетело в космос, больше не будет», — передает РИА Новости слова Петруковича.

Однако он допустил, что некие состязания в этой отрасли между двумя державами существуют. Петрукович отметил, что космические и научные достижения — имиджевая составляющая.

«Космическая наука и космическая техника в некотором смысле — это визитная карточка страны», — указал эксперт.

Ранее сообщалось, что старт ракеты-носителя Vega с космодрома «Куру» с военным спутником на борту потерпел неудачу спустя две минуты после запуска. По словам вице-президента Arianespace Люса Фабрегетта, причиной аварии ракеты стала непредсказуемая техническая неполадка. Он принес извинения клиентам фирмы за потерю груза.