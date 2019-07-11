Запуск ракеты Vega с космодрома «Куру» обернулся провалом

Кайенна, 11 июля. Запуск ракеты-носителя Vega с космодрома «Куру» с военным спутником на борту завершился неудачей через две минуты после старта.

Как заявила вице-президент компании Arianespace Люс Фабрегетт, причиной аварии ракеты стала непредвиденная неполадка.

«Спустя примерно две минуты после старта произошла серьезная неполадка, приведшая к потере миссии. От имени Arianespace хочу выразить мои глубочайшие извинения нашим клиентам за потерю их груза», — сказала Фабрегетт.

Отметим, ракета должна была вывести на орбиту военный спутник Falcon Eye 1, принадлежавший Объединенным Арабским Эмиратам.

Фабрегетт сообщила, что более точная информация о причинах случившегося будет обнародована «в ближайшее время». В настоящий момент специалисты анализируют технические данные о старте и полете ракеты.