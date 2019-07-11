Ущерб от климатических катастроф в США в 2019 году превысил $1 млрд

Вашингтон, 11 июля. Более чем в миллиард долларов обошлись экономике США последствия наводнений и штормов, произошедших в стране с начала 2019 года.

Об этом говорится в официальном сообщении Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), эксперты которого рассказали о шести климатических катастрофах, случившихся в Штатах в текущем году.

«С начала года в США произошло шесть погодных и климатических катастроф. Эти события включали два наводнения и четыре сильных шторма. В результате погодных аномалий погибли 15 человек», — пояснили в NOAA.

При этом специалисты специального ведомства предупредили, что до конца года в Соединенных Штатах Америки может случиться еще шесть масштабных климатических катастроф, сообщает РИА Новости.

«Среднегодовой показатель опасных явлений в США за 1980–2018 годы составлял 6,3 события, а среднегодовой показатель за последние пять лет (2014–2018 годы) составляет 12,6 события», — привели статистику эксперты.

В американском Национальном управлении океанических и атмосферных исследований напомнили о климатических катастрофах текущего года, которые произошли в феврале, марте и мае.

Это — наводнение на Среднем Западе, а также на территории Южных равнин, шторм и град в Техасе, опасные погодные явления на юге и юго-востоке страны, торнадо в районе Скалистых гор, плохие погодные условия на юго-востоке и северо-востоке страны, сообщает «Газета.ru».