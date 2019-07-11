Съемки первого с начала войны в Сирии фильма завершились в Алеппо

Дамаск, 11 июля. В Алеппо закончился съемочный процесс первого с начала военных действий в Сирийской Арабской Республике художественного фильма.

Об этом журналистам рассказала занятая в картине актриса Нагам Коджак, уточнив, что в основу ленты легла история любви молодой пары в самый разгар боевых действий в Сирии.

«Фильм о том, как все мы пережили страшные годы войны. Сценарные истории — так было и в действительности — самые разные. Многие наши друзья защищали родину, другим пришлось бежать за границу, некоторые перешли к боевикам», — цитирует актрису РИА Новости.

Рабочее название художественного фильма – «Шатат», что в переводе с арабского языка – «вдребезги» или «на осколки». Основными локациями съемок стали исторические места Алеппо.

«Самая большая проблема — отсутствие профессионального оборудования, но трудности нас только сплотили. Все мы студенты — друзья, ребята приняли мои режиссерские идеи и отлично воплотили их в жизнь», — рассказал постановщик картины Сами Дарвиш.

В картине, несмотря на ее скромный бюджет, нашлось место и масштабным эпизодам — сценам боевых действий. Съемочной группе удается отразить происходящее реалистично – ведь еще недавно они все пережили ужасы войны.

Как сообщает «Газета.ru», на сегодняшний день все сцены художественного фильма уже отсняты, идет монтаж и постпродакшн. Для людей, участвующих в создании картины, во многом это личная история.