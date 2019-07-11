Лещенко и Пригожин отреагировали на хамство грузинского журналиста

Москва, 11 июля. Певец Лев Лещенко и продюсер Иосиф Пригожин отреагировали на инцидент с грузинским журналистом Георгием Габунией на телеканале «Рустави 2».

По словам Лещенко, Габуния «сам до конца не понял», что именно совершил. Певец добавил, что журналисту «еще долго жить с этим клеймом».

«Это ведь грубость ко всему нашему народу, к нашей стране, а не просто к президенту. Как можно оскорблять человека, неважно, президента или нет, таким вот образом? Это отвратительный поступок, причем только ради пиара», — сказал Лещенко.

По словам певца, в его планах нет выступлений в Грузии, поскольку он «не готов выслушивать русофобские высказывания». Лещенко уточнил при этом, что не испытывает неприязни к грузинскому народу.

Продюсер Иосиф Пригожин обвинил Габунию в «вопиющем невежестве» и заявил, что поведение сотрудника телеканала «Рустави 2» не отвечает никаким нормам этики и морали.

«Если такое хамство общественность «проглотит», буду очень расстроен и разочарован в людях», — написал Пригожин в своем Instagram.

Отметим, социальная сеть позднее удалила запись продюсера, но тот разметил часть сообщения в Instagram Stories, назвав решение администрации соцсети «демократией в действии».

Ранее грузинский журналист Габуния начал свою программу «P.S.» с ругани в адрес российского лидера и его родителей. Выходка вызвала волну возмущения в самой Грузии, в тот же вечер несколько сотен человек собрались на акцию протеста у здания телеканала «Рустави 2». Поведение журналиста раскритиковали и грузинские власти, но руководство канала отказалось увольнять ведущего, отправив того в отпуск на два месяца.

Отвечая на предложение возбудить против Габунии уголовное дело, президент России Владимир Путин сказал, что это сделает ему «много чести».