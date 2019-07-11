Живущих в России иностранцев могут обязать платить новый налог

Москва, 11 июля. В отечественном МВД решается вопрос о введении нового налога для иностранцев, проживающих на территории России.

Как рассказали в силовом ведомстве РИА Новости, в случае положительного решения вопроса и осуществления на практике нововведений, предложение министерства упростит подданным других государств получение в России документов.

«Прорабатывается вопрос по внесению в законодательство РФ изменений, касающихся уплаты налога на доходы отдельными категориями иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд», — говорится в сообщении МВД.

Как пояснили в министерстве внутренних дел, сейчас граждане других государств, проживающие в России, ежегодно подтверждают, что находятся на территории страны и зарабатывают тут денежные средства.

«Однако целый ряд граждан других государств, которые работают в РФ на физических лиц, не всегда могут оформить все необходимые документы», — пояснили в силовом ведомстве.

И именно в связи с этим министерство внутренних дел обсуждает со специалистами идею установления для таких граждан авансовых платежей по аналогии с платежами, установленными для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента.

«Новый платеж сможет упростить жизнь таким приезжим, так как факт уплаты платежа и подоходного налога одновременно доказывает и факт проживания в стране, и наличие средств к существованию», — считают в МВД.

Кроме того, предполагаю в министерстве внутренних дел, новшества минимизируют риски аннулирования выданных «самозанятым» гражданам других стран разрешений на проживание и видов на жительство, сообщает «Газета.ru».