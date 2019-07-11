Врачи назвали «безвредную» порцию шоколада

Москва, 11 июля. Эксперты считают, что без вреда для здоровья можно ежедневно употреблять половину плитки темного шоколада, пишет РИА Новости.

В четверг, 11 июля, отмечается Всемирный день шоколада. Праздник зародился во Франции, где впервые прошли массовые торжества, посвященные шоколаду, после чего обрел популярность и в других европейских странах.

Как отмечают эксперты, шоколад есть можно даже тем, кто следит за своей фигурой. По мнению специалистов, безвредной при отсутствии противопоказаний может считаться порция размером с половину плитки темного шоколада в день.

«Если брать темный шоколад с содержанием какао не менее 50%, то среднестатистическому человеку каждый день можно употреблять около 50 граммов. Можно больше, если человек занимается тяжелым физическим трудом или спортом», — рассказал профессор Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов.

Врачи рекомендуют есть шоколад в первой половине дня, поскольку он содержит вещества, обладающие возбуждающим действием, и способен помешать спокойному засыпанию. Согласно последним исследованиям, темный шоколад полезнее молочного и при умеренном потреблении может оказать благоприятное воздействие на здоровье.

«Сейчас ведется активное исследование биофлавоноидов, которые содержатся в темном шоколаде. Изучается их положительное влияние на холестериновый обмен, то есть, несмотря на то, что в шоколаде есть жиры, флавоноиды снижают уровень холестерина», — сообщила врач-диетолог ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук Елена Иванцова.

По словам врачей, шоколад содержит также компоненты, обладающие защитным эффектом для печени.

Противопоказанием к употреблению шоколада являются, как утверждают специалисты, заболевания поджелудочной железы. К негативным последствиям его потребления можно отнести набор лишнего веса, повышение риска нарушения углеводного обмена, а также кариес.