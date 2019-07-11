В США обсудили «мирное восстановление» Украины

Вашингтон, 11 июля. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк находится с рабочим визитом в США, где провел ряд рабочих встреч.

Данилюк встретился в Вашингтоне с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном, с которым они обсудили «мирное восстановление» Украины.

«Отличная дискуссия с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александром Данилюком о поддержке США украинских реформ и мирного восстановления украинской территории», — рассказал об итогах встречи Болтон.

Также Данилюк принял участие в совещании с министром энергетики Соединенных Штатов Риком Перри. Темой этой встречи стали вопросы «энергетической безопасности Украины при администрации Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского — прим. ФАН)».

Ранее секретарь СНБО Украины провел встречу со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером. По некоторым данным, визит Данилюка в Вашингтон может быть связан с подготовкой к двусторонней встрече Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом, которая может состояться в августе или сентябре текущего года.