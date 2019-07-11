Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

В США обсудили «мирное восстановление» Украины

60
0 Оставить комментарий

В США обсудили «мирное восстановление» Украины

Вашингтон, 11 июля. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк находится с рабочим визитом в США, где провел ряд рабочих встреч.

Данилюк встретился в Вашингтоне с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном, с которым они обсудили «мирное восстановление» Украины.

«Отличная дискуссия с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александром Данилюком о поддержке США украинских реформ и мирного восстановления украинской территории», — рассказал об итогах встречи Болтон.

Также Данилюк принял участие в совещании с министром энергетики Соединенных Штатов Риком Перри. Темой этой встречи стали вопросы «энергетической безопасности Украины при администрации Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского — прим. ФАН)».

Ранее секретарь СНБО Украины провел встречу со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером. По некоторым данным, визит Данилюка в Вашингтон может быть связан с подготовкой к двусторонней встрече Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом, которая может состояться в августе или сентябре текущего года.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров