Медведчук рассказал о сроках освобождения Вышинского

Киев, 11 июля. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук предположил, когда могут быть подвижки в вопросе освобождения журналиста Кирилла Вышинского.

С заявлением на тему украинский политик выступил, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости, предложив дождаться результатов назначенных на следующее воскресенье досрочных парламентских выборов.

«Я думаю, что пройдет 21 июля, потом будут движения. В том числе и господин Вышинский вернется», — отметил политик, говоря о возможных подвижках в деле главы портала РИА Новости Украина.

При этом Виктор Медведчук добавил, что ситуация вокруг украинского журналиста – его арест и нахождение за решеткой стоит во главе угла всех переговоров, связанных с «обменом и освобождением».

Как напоминает «Газета.ru», украинского журналиста задержали в Киеве в мае прошлого года, обвинили в государственной измене, поддержке ДНР и ЛНР, и с тех пор держат под стражей.

Срок содержания Кирилла Вышинского за решеткой истекает 22 июля. Адвокаты журналиста, а также многие другие эксперты считают, что прокуратура Украины специально затягивает процесс.

Добавим, что во время одного из судебных заседаний Вышинский обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину, заявив, что готов отказаться от гражданства Украины.

В свою очередь российский лидер назвал ситуацию вокруг руководителя портала РИА Новости Украина беспрецедентной, заявив, что того арестовали за его профессиональную деятельность.