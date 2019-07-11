Аналитики подсчитали, сколько тратят россияне за один поход в магазин

Москва, 11 июня. Средний чек жителя РФ за один поход в магазин в июне увеличился по сравнению с маем на три рубля, сообщает РИА Новости.

Агентство приводит результаты исследования, проведенного холдингом «Ромир», согласно которым россияне в среднем за поход в магазин в июне приобретали товаров на 556 рублей. Это на 0,5%, или на три рубля, больше чем в мае.

«Величина среднего чека во втором квартале (2019 года — прим. ФАН) оставалась достаточно стабильной. Напомним, что майский чек уменьшился на 0,7% относительно апреля, а июньский — наоборот, вырос на 0,5% по сравнению с маем. По итогам первого летнего месяца размер среднего чека составил 556 рублей при майском показателе в 553 рубля и апрельском в 557 рублей», — говорится в исследовании.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек россиянина вырос на 2,4%. Траты россиян в магазинах снизились в июне лишь в Дальневосточном и Центральном федеральных округах.

«В Москве средний чек в июне «похудел» на 1,8%. Таким образом, он опустился до 706 рублей с майского показателя в 719 рублей. Относительно июня прошлого года московский чек сдал позиции на 4,2%. В Питере в разрезе года средний чек тоже просел — на 3,4%», — сообщает «Ромир».

В июне россияне начали больше тратить в гипермаркетах, супермаркетах и магазинах традиционной торговли, но рост остается на низком уровне, в пределах двух-трех процентов.

«Небольшое увеличение размера среднего чека в июне говорит о том, что россияне продолжают экономить», — отметил президент «Ромира» Андрей Милехин.

Исследование холдинга основано на данных потребления 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тысяч человек. Его участники сканируют штрих-коды всех купленных товаров, после чего данные в онлайн-режиме поступают в базу исследования.