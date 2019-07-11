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Полиция задержала попытавшегося пробраться в спальню Елизаветы II мужчину

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Полиция задержала попытавшегося пробраться в спальню Елизаветы II мужчину

Лондон, 11 июля. Британская полиция задержала мужчину, проникнувшего в Букингемский дворец, сообщает газета The Sun.

По данным издания, инцидент произошел в среду около двух часов ночи по местному времени. Мужчина пробрался на территорию Букингемского дворца и свободно расхаживал по нему в течение нескольких минут, пока полиция не задержала нарушителя вблизи спальни королевы Елизаветы II. Инцидент вызвал панику среди придворных, усомнившихся в эффективности охраны дворца.

Полиция задержала попытавшегося пробраться в спальню Елизаветы II мужчину

Британские правоохранители заявляют, что не считают случившееся попыткой совершить теракт или причинить насилие членам королевской семьи, поскольку у 22-летнего задержанного не было при себе оружия или каких-то опасных предметов.

В связи с этим журналисты вспомнили историю Майкла Фейгана, который 7 июля 1982 года пробрался в Букингемский дворец, где украл бутылку вина из погреба и начал распивать его в спальне королевы. Тогда Елизавета II проснулась и в течение 15 минут общалась с нарушителем. Фейгана не подвергли наказанию, поскольку признали лицом, не отвечающим за свои действия.

Ранее «Известия» сообщили, что королеве Великобритании в 2025 году придется съехать из Букингемского дворца. Резиденцию ожидает капитальный ремонт, стоимость которого оценивается примерно в полмиллиарда долларов.

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