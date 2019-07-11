Пять иранских катеров попытались задержать британский танкер

Нью-Йорк, 11 июля. Катера, якобы принадлежащие Корпусу стражей исламской революции (КСИР), пытались остановить британский танкер, передает CNN.

Телеканал ссылается на источник в американской администрации, по данным которого пять иранских катеров, предположительно принадлежащих КСИР, пытались остановить британский нефтяной танкер в Ормузском проливе.

Сообщается, что судно выходило из Персидского залива, когда к нему приблизились пять катеров. Экипажу якобы приказали сменить курс и направиться в территориальные воды Ирана. Но танкер шел в сопровождении фрегата Королевского военно-морского флота Великобритании «Монтроуз», командование которого убедило иранцев развернуться и пропустить судно.

По предварительным данным, США располагают видеозаписью инцидента, сделанной с борта некоего самолета, который в тот момент находился в воздухе над Ормузским проливом.

В Пентагоне подтвердили, что располагают информацией об инциденте.

«Мы в курсе сообщений, что боевые катера КСИР осуществляли в Ормузском проливе враждебные действия и совершали попытки помещать проходу торгового судна под флагом Соединенного королевства», — заявил официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США капитан первого ранга Билл Урбан.

Урбан подчеркнул, что угрозы для судоходства «требуют международного решения».

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон и его союзники создают коалицию для обеспечения свободного судоходства в Персидском заливе. Какие именно страны будут поддерживать усилия Белого дома, пока неизвестно.

Напомним, что за последнее время в регионе Персидского залива нападению подверглись несколько танкеров. США и Саудовская Аравия обвиняют в случившемся Иран, который отвергает все обвинения.

Как сообщает RT, ранее президент США Дональд Трамп анонсировал «существенное усиление» санкций против Ирана.