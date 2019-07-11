На Украине предложили переименовать русский язык

Киев, 11 июля. Советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев предложил переименовать русский язык в «российский».

С таким предложением Потураев, баллотирующийся в Верховную раду от партии Зеленского «Слуга народа», выступил в эфире YouTube-канала Ukrlife.TV. Советник президента назвал себя «филологом» и тут же выдвинул «теорию», согласно которой «украинский русский» язык отличается от «русского русского» языка».

«Это видно: он уже отличается грамматически, лексически, не в смысле даже суржика. Теперь он вообще другой. Моя точка зрения, что мы вообще его должны переименовать. Например, сказать, что у нас русский язык, а там — российский», — пояснил он.

Потураев добавил, что на Украине есть государственный и «единый» украинский язык, а есть языки нацменьшинств, среди которых — русский.

«Давайте его так и назовем — русский язык. У нас же русинский (русинский язык — прим. ФАН) есть в Закарпатье, будет еще и русский, а у тех будет российский. Почему мы боимся? Можем вообще начать их на своих картах называть «Московия». Что нам мешает?» — пошел в своих планах дальше советник Зеленского.

В апреле текущего года на Украине был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому украинский язык должен остаться единственным используемым во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут «языковые инспекторы», обладающие широкими полномочиями вплоть до наложения штрафов и определения их размера.

В Москве неоднократно заявляли, что Киев использует языковой вопрос в политических целях, поскольку украинский закон «о языке» делает исключения для английского и других языков стран ЕС.

«Это означает, что единственный объект атаки — русский язык, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины, а для многих он родной», — заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Ранее RT сообщил о том, что в Верховную раду Украины внесен законопроект о полном запрете нецензурных выражений.