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Двое российских туристов погибли из-за сильного шторма в Греции

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Двое российских туристов погибли из-за сильного шторма в Греции

Афины, 11 июля. Пять иностранных туристов погибли в Греции из-за мощного шторма на севере полуострова Халкидики, сообщает агентство France-Presse.

По информации местной полиции, жертвами стихии стали двое граждан России, на которых упало поваленное ветром дерево. Среди погибших также — двое туристов из Чехии и один из Румынии. По предварительным данным, различные травмы получили несколько десятков человек, 20 из которых госпитализированы.

Сильный шторм обрушился на северные районы Греции в ночь со среды на четверг. На полуострове Халкидики прошел сильный град, ветром повреждены линии коммуникаций, кровли зданий, повалены десятки деревьев. В пожарной службе страны сообщают, что в зоне бедствия работают бригады спасателей.

Как пишет «Газета.ру», из-за урагана накануне затопило улицы Нового Орлеана в США.

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