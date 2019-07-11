В Германии назвали строящуюся в РФ автомагистраль «Меридиан» кошмаром для США

Берлин, 11 июля. Автомагистраль от Казахстана до Белоруссии, проходящая по территории России станет настоящим кошмаром для США, так как позволит еще теснее связать Китай и Европу. Об этом пишет немецкий портал Telepolis.

Новая трасса «Меридиан» позволит странам Азии вести торговлю с Европой в обход морских путей, находящихся под контролем США. Старт реализации этого проекта был дан премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Данная дорога станет кратчайшим сухопутным путем, связывающим Китай и Европу.

Строительство данной магистрали оценивается в 9,5 миллиардов долларов, причем расходы будут нести частные инвесторы. Предполагается, что трасса окупится через двенадцать лет.

Магистраль станет частью проекта «Шелковый путь», активно продвигаемого китайским правительством, а также инфраструктурной стратегии российского президента Владимира Путина. Стратегия рассчитана на шесть лет. Благодаря ей части России в перспективе будут лучше связаны друг с другом, а сама РФ станет ядром евразийского экономического пространства от Португалии до Китая.

Как пишет немецкое издание, стремительное развитие евразийского торгового пространства может стать настоящим кошмаром для США, так как Вашингтон не будет в силах влиять на перевозки между Китаем и Европой. Это лишит США всякой надежды отрезать ЕС от России, увеличив собственное влияние за счет расширения НАТО на восток, пишет RT.