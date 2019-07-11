США потратят $800 млн на развитие юго-востока Мексики

Вашингтон, 11 июля. Корпорация частных зарубежных инвестиций США выделит Мексике порядка 800 миллионов долларов на развитие и создание рабочих мест на юго-востоке страны. Об этом сообщается в письме, подписанном главой корпорации Райаном Бреннаном в МИД Мексики.

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард отметил, что «эта новость очень значима» и дает возможность стране идти вперед, передает РИА Новости.

Напомним, президент США Дональд Трамп планирует построить стену на всей территории границы с Мексикой, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов. На ее возведение уже выделен млрд долларов.

На прошлой неделе стало известно, что Аппеляционный суд не дал Белому дому разрешение на использование средств Пентагона на строительство стены на границе. Как сообщала «Газета.ру», с таким иском в судебную инстанцию обратилась администрация Трампа. Таким образом они рассчитывали получить на сооружение стены примерно 2,5 млрд долларов.

Политолог Константин Блохин в беседе с Федеральным агентством новостей выразил мнение, что американский президент продолжит следовать предвыборным обещаниям, в том числе в сфере иммиграционной политики, чтобы «закинуть удочку на предстоящую избирательную кампанию в 2020 году».

Ранее США и Мексика достигли соглашения об укреплении границы для борьбы с нелегальной миграцией. Мехико обязался отправить на границу до шести тысяч солдат национальной гвардии. Кроме того, в начале июля Трамп выделил из бюджета 4,6 млрд долларов на разрешение ситуации на границе с Мексикой. Подписанный Трампом документ также серьезно ужесточает механизм работы центров временного содержания нелегальных мигрантов.