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Россия

Дороги к дачным участкам в РФ предложили строить за счет бюджета

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Дороги к дачным участкам в РФ предложили строить за счет бюджета

Москва, 11 июля. Возможность финансировать строительство социальной и транспортной инфраструктуры в садоводствах или огородничествах получат власти регионов и городов. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 11 июля.

Как рассказал один из авторов инициативы, глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, власти регионов РФ и местного самоуправления  получат право возводить транспортную и социальную инфраструктуру в границах территории садоводств. Отмечается, что приоритет должен быть отдан строительству дорог.

«Общий перечень проектов является закрытым. При этом потребности некоммерческих объединений и их членов при ведении садоводства и огородничества обеспечиваются в том числе иными объектами, часто требующими внимания и поддержки со стороны органов власти, а именно объектами транспортной или социальной инфраструктуры», ― приводит текст пояснительной записки к инициативе «Парламентская газета».

По мнению депутатов, данная мера позволит придать новый толчок развитию садоводств и огородничеств в регионах.  

Данная поправка вносится в закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Напомним, что 1 марта 2019 года в России закончилась так называемая «дачная амнистия», которая упрощала владельцам садовых участков процесс оформления в собственность земли и расположенных на ней строений. Тогда же была изменена система налогообложения в садоводческих товариществах. Ежемесячные взносы теперь будут начисляться по-новому, а уплачивать их надо будет через банк. Это было введено в целях борьбы с коррупционными нарушениями.

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