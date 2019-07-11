Останки древнейшего в Евразии человека найдены в Греции

Афины, 11 июля. В Греции ученые нашли остатки кроманьонца, жившего более 200 тыс. лет назад, сообщает журнал Nature.

Сенсационная находка антропологов, сделанная в пещере Апидима на юге Греции, опровергает выдвигаемые ранее теории об исходе предков современного человека с территории Африки. Очевидно, что это произошло намного раньше, чем предполагали ученые.

«Один из черепов, который был найден в пещере, принадлежал неандертальцу, а второй был ранним представителем нашего вида. Его открытие говорит о том, что наши предки покинули Африку раньше, чем мы предполагали», — сказала Катерина Харвати из университета Тюбингена в Германии.

Ранее считалось, что предки человека проникли из Африки на Ближний Восток около 70 тысяч лет назад, а на территорию Европы — около 45 тысяч лет назад. Однако в прошлом году индийские ученые сделали находки, позволяющие утверждать, что человечество зародилось гораздо раньше, чем считалось прежде, и начало мигрировать не десятки, а сотни тысяч лет назад.

Один из черепов, найденных в Греции, принадлежал неандертальцу, жившему в пещере Апидима около 170 тысяч лет назад. Возраст второго составляет около 210 тысяч лет, и он принадлежал кроманьонцу, обладающему рядом отличительных особенностей современного человека. Как отметила Харвати, эти костные останки примерно на 30 тысяч лет старше, чем кости древнейшего из Homo Sapiens, найденные в Израиле, и на 150 тысяч лет древнее останков «первых» кроманьонцев на территории Европы, найденных в Румынии.

Ученые считают, что жители пещеры Апидима были представителями одной из нескольких миграционных волн, в ходе которых предки людей расселялись на север.

«Открытие говорит о том, что наши предки неоднократно пытались продвинуться на север и на запад, двигаясь из Африки в Европу через Левант. Похоже, что они покинули ее пределы не один, а множество раз, и далеко не всегда эти миграции заканчивались успехом», — полагает Эрик Дельсон из Городского университета Нью-Йорка (США).

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Индонезии были найдены остатки древнейшего человека возрастом около 1,8 миллиона лет.